【化解危機】大行眾星拱月 國企內房成板塊強者

春節過後，內房股續面對資金緊絀問題，因一月銷售表現進一步惡化，加大周轉壓力。綜合現有市場消息，中央化解危機的方式，以支持國企內房融資，併購高風險房企資產的方式為主。將至的業績期，宜關注內房股強弱洗牌，選股要留意企業增長的安全性。

摩根大通引用克而瑞數據，1月首20間房企補充土儲的總額按年下跌66%，同時除綠城中國 （03900） 、華潤置地外，大家熟知的上市房企均在榜上消失，只餘下一些國企及地方政府融資平台參與投地。摩根大通就估計，部分國企內房1月不活躍投地，或是準備從面對困難的房企收購項目。

「國企收購民企項目」是本年內房化解債務危機的一大憧憬，來到1月底，內媒再報道，早前人民銀行分別與國資委和中銀保監召開相關會議，鼓勵大型民營企業、央企和國企併購出險和存在困難的房地產企業的優質項目，希望大型銀行和股份制銀行能夠積極為併購方提供併購貸款。

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第一、二冊《本地熱門收息股》已經登場，訂戶可按此登入第一冊或第二冊。未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

...