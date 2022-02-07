歐元 難上破1.16美元 名家專區 2022/02/07 分享： 面對5.1%的通脹率，歐央行於上周議息會議終承認通脹難於短期回落。有關轉變，隨即增強市場對歐央行今年內7月、9月、10月及12月各月份加息0.1厘的預期，並驅使歐洲10年期債息重上零息之上，並為歐元帶 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 美元強勢 基礎因素暫未變 英鎊 1.37美元阻力重 今日 英鎊 1.37美元阻力重 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 澳元 暫徘徊70至73美仙 今日 澳元 暫徘徊70至73美仙 紐元 待上破阻力67美仙 今日 紐元 待上破阻力67美仙 你可能感興趣 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 01:00 美元強勢 基礎因素暫未變 英鎊 1.37美元阻力重 今日 01:00 英鎊 1.37美元阻力重 日圓 中期目標維持112.5 今日 01:00 日圓 中期目標維持112.5 最新專欄文章 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 美元強勢 基礎因素暫未變 加元 1.25阻力仍大 今日 加元 1.25阻力仍大 紐元 待上破阻力67美仙 今日 紐元 待上破阻力67美仙 澳元 暫徘徊70至73美仙 今日 澳元 暫徘徊70至73美仙 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 美國聯儲局 美元 美滙 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元