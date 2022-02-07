歐元 難上破1.16美元

面對5.1%的通脹率，歐央行於上周議息會議終承認通脹難於短期回落。有關轉變，隨即增強市場對歐央行今年內7月、9月、10月及12月各月份加息0.1厘的預期，並驅使歐洲10年期債息重上零息之上，並為歐元帶

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