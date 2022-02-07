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英鎊 1.37美元阻力重

名家專區 2022/02/07

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英倫銀行在上周議息會議加息0.25厘後，還透露有多於半數委員要求加息大於0.25厘，加上該行本身估計，當地通脹率在短期有機會攀升至7%水平。上述因素隨即刺激市場對英倫銀行在3月、5月、8月議息會議，每

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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