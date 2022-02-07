英鎊 1.37美元阻力重 名家專區 2022/02/07 分享： 英倫銀行在上周議息會議加息0.25厘後，還透露有多於半數委員要求加息大於0.25厘，加上該行本身估計，當地通脹率在短期有機會攀升至7%水平。上述因素隨即刺激市場對英倫銀行在3月、5月、8月議息會議，每 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 美元強勢 基礎因素暫未變 歐元 難上破1.16美元 今日 歐元 難上破1.16美元 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 澳元 暫徘徊70至73美仙 今日 澳元 暫徘徊70至73美仙 紐元 待上破阻力67美仙 今日 紐元 待上破阻力67美仙 你可能感興趣 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 01:00 美元強勢 基礎因素暫未變 歐元 難上破1.16美元 今日 01:00 歐元 難上破1.16美元 日圓 中期目標維持112.5 今日 01:00 日圓 中期目標維持112.5 最新專欄文章 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 美元強勢 基礎因素暫未變 加元 1.25阻力仍大 今日 加元 1.25阻力仍大 紐元 待上破阻力67美仙 今日 紐元 待上破阻力67美仙 澳元 暫徘徊70至73美仙 今日 澳元 暫徘徊70至73美仙 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 美國聯儲局 美元 美滙 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元