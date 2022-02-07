日圓 中期目標維持112.5

市場對英倫銀行及歐央行的貨幣政策看法轉樂觀，驅使在先前借了歐元資金的投資者急於還錢，並轉借日圓作為套息交易貨幣，而相關資金的流轉使日圓受壓，但料這趨勢只屬短暫現象。2月1日起，南韓正式加入RCEP（區

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