日圓 中期目標維持112.5 名家專區 2022/02/07 分享： 市場對英倫銀行及歐央行的貨幣政策看法轉樂觀，驅使在先前借了歐元資金的投資者急於還錢，並轉借日圓作為套息交易貨幣，而相關資金的流轉使日圓受壓，但料這趨勢只屬短暫現象。2月1日起，南韓正式加入RCEP（區 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 美元強勢 基礎因素暫未變 歐元 難上破1.16美元 今日 歐元 難上破1.16美元 英鎊 1.37美元阻力重 今日 英鎊 1.37美元阻力重 澳元 暫徘徊70至73美仙 今日 澳元 暫徘徊70至73美仙 紐元 待上破阻力67美仙 今日 紐元 待上破阻力67美仙 你可能感興趣 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 01:00 美元強勢 基礎因素暫未變 歐元 難上破1.16美元 今日 01:00 歐元 難上破1.16美元 英鎊 1.37美元阻力重 今日 01:00 英鎊 1.37美元阻力重 最新專欄文章 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 美元強勢 基礎因素暫未變 加元 1.25阻力仍大 今日 加元 1.25阻力仍大 紐元 待上破阻力67美仙 今日 紐元 待上破阻力67美仙 澳元 暫徘徊70至73美仙 今日 澳元 暫徘徊70至73美仙 英鎊 1.37美元阻力重 今日 英鎊 1.37美元阻力重 美國聯儲局 美元 美滙 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元