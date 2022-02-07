澳元 暫徘徊70至73美仙 名家專區 2022/02/07 分享： 澳央行於上周議息會議後的言論，嚴格上並非利好澳元。雖面對3.5%年通脹率，但澳央行並不承認有通脹壓力。事實上，澳洲的通脹水平，相比歐美確屬偏低。議息會後，市場更把澳洲加息預期，由先前的6月推遲至7月。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 美元強勢 基礎因素暫未變 歐元 難上破1.16美元 今日 歐元 難上破1.16美元 英鎊 1.37美元阻力重 今日 英鎊 1.37美元阻力重 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 紐元 待上破阻力67美仙 今日 紐元 待上破阻力67美仙 你可能感興趣 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 01:00 美元強勢 基礎因素暫未變 歐元 難上破1.16美元 今日 01:00 歐元 難上破1.16美元 英鎊 1.37美元阻力重 今日 01:00 英鎊 1.37美元阻力重 最新專欄文章 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 美元強勢 基礎因素暫未變 加元 1.25阻力仍大 今日 加元 1.25阻力仍大 紐元 待上破阻力67美仙 今日 紐元 待上破阻力67美仙 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 英鎊 1.37美元阻力重 今日 英鎊 1.37美元阻力重 美國聯儲局 美元 美滙 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元