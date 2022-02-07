澳元 暫徘徊70至73美仙

澳央行於上周議息會議後的言論，嚴格上並非利好澳元。雖面對3.5%年通脹率，但澳央行並不承認有通脹壓力。事實上，澳洲的通脹水平，相比歐美確屬偏低。議息會後，市場更把澳洲加息預期，由先前的6月推遲至7月。

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