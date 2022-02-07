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紐元 待上破阻力67美仙

名家專區 2022/02/07

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過去兩月，加元或澳元表現均較紐元優勝，主要是市場預期澳、加兩央行有機會快加息。但現實是澳、加央行到現在尚未加過1次息，但紐央行已加了2次共0.5厘。本月23日，紐央行議息，市場估再加息機率為共識，並預

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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