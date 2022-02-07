紐元 待上破阻力67美仙 名家專區 2022/02/07 分享： 過去兩月，加元或澳元表現均較紐元優勝，主要是市場預期澳、加兩央行有機會快加息。但現實是澳、加央行到現在尚未加過1次息，但紐央行已加了2次共0.5厘。本月23日，紐央行議息，市場估再加息機率為共識，並預 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 美元強勢 基礎因素暫未變 歐元 難上破1.16美元 今日 歐元 難上破1.16美元 英鎊 1.37美元阻力重 今日 英鎊 1.37美元阻力重 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 澳元 暫徘徊70至73美仙 今日 澳元 暫徘徊70至73美仙 你可能感興趣 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 01:00 美元強勢 基礎因素暫未變 歐元 難上破1.16美元 今日 01:00 歐元 難上破1.16美元 英鎊 1.37美元阻力重 今日 01:00 英鎊 1.37美元阻力重 最新專欄文章 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 美元強勢 基礎因素暫未變 加元 1.25阻力仍大 今日 加元 1.25阻力仍大 澳元 暫徘徊70至73美仙 今日 澳元 暫徘徊70至73美仙 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 英鎊 1.37美元阻力重 今日 英鎊 1.37美元阻力重 美國聯儲局 美元 美滙 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元