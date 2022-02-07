紐元 待上破阻力67美仙

過去兩月，加元或澳元表現均較紐元優勝，主要是市場預期澳、加兩央行有機會快加息。但現實是澳、加央行到現在尚未加過1次息，但紐央行已加了2次共0.5厘。本月23日，紐央行議息，市場估再加息機率為共識，並預

...