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加元 1.25阻力仍大

名家專區 2022/02/07

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上周加央行行長承認，難估計當地現今高企4.8%的通脹率，何時有機會跌返該行制定的2%目標水平，並估計當地通脹率在短期內更有機會升至5%。受上述因素影響，市場把加央行3月2日加息機會率提升至共識。受惠加

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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