加元 1.25阻力仍大 名家專區 2022/02/07 分享： 上周加央行行長承認，難估計當地現今高企4.8%的通脹率，何時有機會跌返該行制定的2%目標水平，並估計當地通脹率在短期內更有機會升至5%。受上述因素影響，市場把加央行3月2日加息機會率提升至共識。受惠加 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 美元強勢 基礎因素暫未變 歐元 難上破1.16美元 今日 歐元 難上破1.16美元 英鎊 1.37美元阻力重 今日 英鎊 1.37美元阻力重 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 澳元 暫徘徊70至73美仙 今日 澳元 暫徘徊70至73美仙 你可能感興趣 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 01:00 美元強勢 基礎因素暫未變 歐元 難上破1.16美元 今日 01:00 歐元 難上破1.16美元 英鎊 1.37美元阻力重 今日 01:00 英鎊 1.37美元阻力重 最新專欄文章 美元強勢 基礎因素暫未變 今日 美元強勢 基礎因素暫未變 紐元 待上破阻力67美仙 今日 紐元 待上破阻力67美仙 澳元 暫徘徊70至73美仙 今日 澳元 暫徘徊70至73美仙 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 英鎊 1.37美元阻力重 今日 英鎊 1.37美元阻力重 美國聯儲局 美元 美滙 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元