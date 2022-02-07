美元強勢 基礎因素暫未變 名家專區 2022/02/07 分享： 美元上周回落，料受短暫資金流因素影響。至於利好美元的基礎因素，暫未似有變。 上周，全球焦點轉返歐洲，並落在英倫銀行及歐洲央行的議息會議上。雖然英倫銀行上周作出了加息，並暗示日後有進一步加息機會，但市場真 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 難上破1.16美元 今日 歐元 難上破1.16美元 英鎊 1.37美元阻力重 今日 英鎊 1.37美元阻力重 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 澳元 暫徘徊70至73美仙 今日 澳元 暫徘徊70至73美仙 紐元 待上破阻力67美仙 今日 紐元 待上破阻力67美仙 你可能感興趣 歐元 難上破1.16美元 今日 01:00 歐元 難上破1.16美元 英鎊 1.37美元阻力重 今日 01:00 英鎊 1.37美元阻力重 日圓 中期目標維持112.5 今日 01:00 日圓 中期目標維持112.5 最新專欄文章 加元 1.25阻力仍大 今日 加元 1.25阻力仍大 紐元 待上破阻力67美仙 今日 紐元 待上破阻力67美仙 澳元 暫徘徊70至73美仙 今日 澳元 暫徘徊70至73美仙 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 英鎊 1.37美元阻力重 今日 英鎊 1.37美元阻力重 美國聯儲局 美元 美滙 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元