美元強勢 基礎因素暫未變

美元上周回落，料受短暫資金流因素影響。至於利好美元的基礎因素，暫未似有變。

上周，全球焦點轉返歐洲，並落在英倫銀行及歐洲央行的議息會議上。雖然英倫銀行上周作出了加息，並暗示日後有進一步加息機會，但市場真

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