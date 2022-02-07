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美元強勢 基礎因素暫未變

名家專區 2022/02/07

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美元上周回落，料受短暫資金流因素影響。至於利好美元的基礎因素，暫未似有變。

上周，全球焦點轉返歐洲，並落在英倫銀行及歐洲央行的議息會議上。雖然英倫銀行上周作出了加息，並暗示日後有進一步加息機會，但市場真

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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