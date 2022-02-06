英國今年加息5次？ 國際 21:53 2022/02/06 分享： 英倫銀行上周再次加息，加25點子至0.5厘，連續兩次會議加息更為2004年以來首次。該行去年12月重啟加息周期，即使只加15點子至0.25厘，但已象徵英國正式告別史上最低息時代。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 FB告別高增長 霸主地位難撼動 2022/02/03 FB告別高增長 霸主地位難撼動 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 2022/01/30 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 2022/01/27 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 2022/01/26 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ 2022/01/25 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ 你可能感興趣 FB告別高增長 霸主地位難撼動 21:31 2022/02/03 FB告別高增長 霸主地位難撼動 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 22:45 2022/01/30 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 22:00 2022/01/27 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 最新專欄文章 國金札記 - fb告別高增長 霸主地位難撼動 2022/02/04 fb告別高增長 霸主地位難撼動 FB告別高增長 霸主地位難撼動 2022/02/03 FB告別高增長 霸主地位難撼動 國金札記 - 拜登玩數字遊戲 過分吹捧經濟政績？ 2022/01/31 拜登玩數字遊戲 過分吹捧經濟政績？ 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 2022/01/30 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 國金札記 - 拒移除失實疫苗資訊 Spotify有何盤算？ 2022/01/28 拒移除失實疫苗資訊 Spotify有何盤算？ 貨幣政策 加息 英倫銀行 量化寬鬆 通脹 國債 英國