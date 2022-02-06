  • 16°C
香港時間 : 2022206日 (週日) 22:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國今年加息5次？

國際 21:53 2022/02/06

分享：

英倫銀行上周再次加息，加25點子至0.5厘，連續兩次會議加息更為2004年以來首次。該行去年12月重啟加息周期，即使只加15點子至0.25厘，但已象徵英國正式告別史上最低息時代。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

相關文章

FB告別高增長 霸主地位難撼動
2022/02/03
FB告別高增長 霸主地位難撼動
拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績
2022/01/30
拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績
Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？
2022/01/27
Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？
美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股
2022/01/26
美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股
歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？
2022/01/25
歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？

你可能感興趣

FB告別高增長 霸主地位難撼動
21:31 2022/02/03
FB告別高增長 霸主地位難撼動
拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績
22:45 2022/01/30
拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績
Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？
22:00 2022/01/27
Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？

最新專欄文章

國金札記 - fb告別高增長 霸主地位難撼動
2022/02/04
fb告別高增長 霸主地位難撼動
FB告別高增長 霸主地位難撼動
2022/02/03
FB告別高增長 霸主地位難撼動
國金札記 - 拜登玩數字遊戲 過分吹捧經濟政績？
2022/01/31
拜登玩數字遊戲 過分吹捧經濟政績？
拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績
2022/01/30
拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績
國金札記 - 拒移除失實疫苗資訊 Spotify有何盤算？
2022/01/28
拒移除失實疫苗資訊 Spotify有何盤算？
貨幣政策 加息 英倫銀行 量化寬鬆 通脹 國債 英國

下一篇文章

對俄經濟制裁？ 普京只怕聽到厭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版