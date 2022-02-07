未來社交平台發展 類似TikTok形式？ 名家專區 2022/02/07 分享： 兩大社交平台美股Meta（美：FB）、Snap（美：SNAP）上周發布季度業績，即使業績後股價表現迥異，但面對中資科企字節跳動旗下TikTok在歐美大熱，不論是Meta創辦人朱克伯格或Snap行政總裁 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 「成也廣告敗也廣告」 亞馬遜Meta迥異 2022/02/05 「成也廣告敗也廣告」 亞馬遜Meta迥異 交易講場 - 紅盤高開 2022/02/04 紅盤高開 交易講場 - 京東膺春晚合作夥伴 有何啟示 2022/01/31 京東膺春晚合作夥伴 有何啟示 交易講場 - 手機市場銷量放緩 蘋果毛利率仍升 2022/01/29 手機市場銷量放緩 蘋果毛利率仍升 交易講場 - 三重夾擊 攻守策略 2022/01/28 三重夾擊 攻守策略 字節跳動 Snap（美：SNAP） Facebook（美：FB） 疫情 美股 社交平台 Instagram 元宇宙 朱克伯格