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未來社交平台發展 類似TikTok形式？

名家專區 2022/02/07

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兩大社交平台美股Meta（美：FB）、Snap（美：SNAP）上周發布季度業績，即使業績後股價表現迥異，但面對中資科企字節跳動旗下TikTok在歐美大熱，不論是Meta創辦人朱克伯格或Snap行政總裁

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撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

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