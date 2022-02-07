港股虎年紅盤 刺激A股期待

內地春節長假結束，被稱為萬人期待的，是虎年第一個交易日A股能開出紅盤。港股開紅盤恒生指數高開高收，令內地股民對A股也抱有希望，經濟學家、券商們也在虎年首日集體唱好。

香港股市走在A股前面，上周先行虎年第

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