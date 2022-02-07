港股虎年紅盤 刺激A股期待 名家專區 2022/02/07 分享： 內地春節長假結束，被稱為萬人期待的，是虎年第一個交易日A股能開出紅盤。港股開紅盤恒生指數高開高收，令內地股民對A股也抱有希望，經濟學家、券商們也在虎年首日集體唱好。 香港股市走在A股前面，上周先行虎年第 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 兩李長文熱傳 「輕蔑」還是「誤判」？ 2022/02/05 兩李長文熱傳 「輕蔑」還是「誤判」？ 國情知聞 - 中美文化博弈加劇 荷里活缺席春節票房 2022/02/04 中美文化博弈加劇 荷里活缺席春節票房 國情知聞 - 俄烏戰不戰 虎年「灰犀牛」 2022/01/31 俄烏戰不戰 虎年「灰犀牛」 國情知聞 - 笑談「年輕老人」 憂慮「失能老人」 2022/01/29 笑談「年輕老人」 憂慮「失能老人」 國情知聞 - 平台戰投「退燒」 科技競賽分野 2022/01/28 平台戰投「退燒」 科技競賽分野 中國 A股 港股 疫情 經濟 指數 貨幣政策 恒生指數 加息 可持續發展