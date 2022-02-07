去商場乘車要打針？ 政府費思量 名家專區 2022/02/07 分享： 香港第5波疫情已相當危急，政府明天（周二）將出重手，收緊限聚措施，料包括限聚令回復至2人等。但至於2月24日實施的疫苗通行證，是否涵蓋商場和公共交通工具，消息指要視乎執行及是否達至效果。 變種病毒 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - CY向京表達出選特首意向 林鄭留港抗疫 2022/02/04 CY向京表達出選特首意向 林鄭留港抗疫 有政戲 - 洪門宴調查報告今出爐 徐英偉料離職 2022/01/31 洪門宴調查報告今出爐 徐英偉料離職 有政戲 - 特首選戰快有眉目 徐英偉也快定案 2022/01/28 特首選戰快有眉目 徐英偉也快定案 有政戲 - 洪門宴影響惡劣 徐英偉做最壞打算 2022/01/27 洪門宴影響惡劣 徐英偉做最壞打算 有政戲 - 林鄭擬嚴懲 徐英偉會辭職嗎？ 2022/01/26 林鄭擬嚴懲 徐英偉會辭職嗎？ 防疫措施 疫情 疫苗 疫苗護照 新冠肺炎疫情 新冠肺炎