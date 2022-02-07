去商場乘車要打針？ 政府費思量

香港第5波疫情已相當危急，政府明天（周二）將出重手，收緊限聚措施，料包括限聚令回復至2人等。但至於2月24日實施的疫苗通行證，是否涵蓋商場和公共交通工具，消息指要視乎執行及是否達至效果。

變種病毒

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