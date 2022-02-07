【阿里巴巴股價】阿里增ADS註冊即瀉半成 花旗估大股東軟銀部署減持（第二版）

阿里巴巴 （09988） 上周五晚突發英文通告，公布向美國證監會額外註冊10億份美國預託股票（ADS），引發市場對阿里準備大手增發新股，攤薄每股盈利及現有股東股權憂慮。阿里今早股價急瀉最多近6%，在藍籌科技股ATMXJ中表現最弱。

雖然ADS只為換取阿里股份憑證，增發ADS亦與增發新股無直接關係，暫未知公司是否計劃增發新股﹐而單是增加註冊ADS行動，本身不具攤薄盈利及權益效應。惟花旗估計阿里增加ADS註冊，或為大股東日本軟銀（Softbank）部署減持先兆，同樣值得高度關注。但無論公司部署增發新股，還是大股東計劃沽貨，阿里股價短綫難以再度受壓。

阿里今早開報117.4元，顯著低開約2.5%後，早段股價繼續尋底，午後低見113.6元，跌5.6%。阿里收報115元，仍大跌4.5%，為跌幅最大藍籌。

阿里股價受壓，源於上周五突公布向SEC額外註冊10億份ADS。換每份ADS換8股普遍股計算，額外註冊的ADS相等於80億股，相對現有已發行股本近217億股，佔近37%。假設增加ADS註冊，代表阿里準備增發等額新股，新股約佔擴大後股本約27%。

惟ADS本身並非公司股份一部份，而是在美股上市買賣的一種形式。每持有一份ADS的美國投資者，可向指定存管商花旗換取8股普遍股，反之亦然。在2019年底來港上市前，阿里所有股份都以ADS形式在美上市，來港後股東大量搬貨來港沽售，至今本港註冊股份已近五成半。

花旗分析員相信，阿里增加ADS註冊，或為大股東軟銀部署沽貨行動。軟庫持有約53.9億股阿里，可兌換為6.7億份ADS，股權達24.8%。花旗分析員指......

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