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【中移動股價】中移動千億回購今出籠 大成交配合短綫未升完

名家專區 12:56 2022/02/07

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阿里巴巴 （09988） 為首藍籌科技股ATMX今早普遍回吐，拖累港股今早一度跌逾200點，恒指中午跌幅收窄至76點，主要得於一眾內銀、內險股隨A股紅盤高開撐市。重磅藍籌股中，則以中移動 （00941） 半日升2%表現較突出。

中移動今早大成交配合下續升，主要是公司千億股份回購今出籠。盡量暫未知公司買盤今早是否推升中移動主要力量，惟筆者仍預期中移動公司未來一段時間將持續買入港股，推升港股以拉動掛牌後大部份時間在貼新招股價爭持的A股。中移動短綫升勢料未完，短綫有望上試去年3月高位約59元。

中移動今早暫高見55.8元，中午收報55.4元，仍升1.9%，已連日升越並企穩去年4月高位54.25元。更值得注意的是，中移動半日成交逾16億元，罕見打入港股5大成交。大成交配合下破位向上，中移動短綫有望在千億回購推動下，再上望去年3月高位。

中移動在1月底股價再度蠢動，本欄當時分析主要動力並非源於母公司增持A股，而是資金偷步炒千億回購出籠在即。按中移動早前通告，擬回購最多近20.5億股港股......

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欄名 : 大市拆局

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