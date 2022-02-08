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【中移動股價】中移動連日破頂後回吐 貨源漸入強者手整固望再上（第三版）（加入經紀持倉分析）

名家專區 10:45 2022/02/08

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阿里巴巴 （09988） 為首藍籌科技股ATMXJ拖累港股回落，恒指早段一度跌逾200點。傳統藍籌股繼續向好穩住港股陣腳，息口敏感的國際、本地銀行以外，重磅股中以中移動 （00941） 曾再升逾2%後，高位整固稍回。

中移動今再獲大成交配合上闖，主要是公司千億股份昨起回購出籠惹憧憬，北水農曆年假後加快重臨。盡量中移動暫未公布是否已入市回購公司股份，惟單計北水大額買盤，以及中移動A股終被拉動向上。盡管高位見散戶獲利沽盤漸增，惟以貨源漸入北水投資者強者手來看，中移動短綫升勢料未完，短綫有望上試去年3月高位約59元。

中移動今早高見57.35元，逆市續升逾2%；其後隨大市跌幅擴大，中移動高位回落，暫低見55.55元，倒跌近1%。更值得注意的是，截至上午10時20分，中移動成交已達10億元，連日罕見打入港股4大成交。大成交配合下連日破位向上，只待港股喘穩，中移動消化散戶獲利沽盤後有望再上。

中移動今早高位所見，約半買盤來自北水經紀牌。另港股通昨復市首日，中移動吸資增至約7.5億元，為最多北水淨流入港股。

北水大舉流入的同時，散戶獲利沽盤漸增。中央結算的中介持續紀錄顯示，最大散戶銀行滙豐今年以來持倉股數，接近每日減少，1個多月間減倉約2,500萬股，涉資多達13億元。

中移動A股農曆年後連日反彈，今早勁升最多7%，高見62.5元人民幣......

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