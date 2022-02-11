【中移動股價】中移動開展千億回購 集結動力等再上（第四版）

美股急加息預期再升温，本港科技藍籌今早普遍軟，舊經濟重磅藍籌則大多靠穩。中移動 （00941） 昨在逾11億元淨沽盤力壓下回吐，公司迅即啟動千億回購，買入逾4億元股份抗衡，股價今早回穩，集結動力有望再上。

中移動昨收市後在港交所發公告披露，以56.65元至58.15元，買入合逾730萬股，涉資逾4.2億元。港交所滬港通專頁資料則顯示，北水由買入轉急沽獲利，昨淨流出約11.3億元，為13個月來最大單日走資額。在公司入市回購支持下，北水獲利沽盤料放緩，中移動股價短暫整固後，有機會再上試穿去年3月高位約59元。

中移動今早以57元輕微高開，中午收報56.8元，微升0.9%。

中移動日前高位所見，約半買盤來自北水經紀牌。港股通周一復市首日，中移動吸資增至約7.5億元，為最多北水淨流入港股，至昨日反手急沽獲利。

北水以外，散戶獲利沽盤亦漸增。中央結算的中介持續紀錄顯示，最大散戶銀行滙豐今年以來持倉股數，接近每日減少，1個多月間減倉約3,600萬股，涉資達19億元；中銀香港、恒生證券及渣打等散戶基礎較多的活躍銀行，同期亦接近每日減倉，合共減倉逾12億元。

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