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【中移動股價】中移動A股漲停港股同爆上 短綫破頂在望（第三版）

名家專區 12:35 2022/02/09

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阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）為首藍籌科技股ATMXJ齊反彈，引領恒指早段一度升逾500點。傳統藍籌股亦普遍造好，重磅股中以中移動（00941）在A股漲停帶動下，今早急升近4%最觸目，短綫破頂在望。

中移動今再獲大成交配合上闖，主要是公司千億股份回購出籠後連日造好，連帶A股亦在母公司增持及港股帶動下勁升，今早股價升一成漲停板。盡管中移動高位見散戶獲利沽盤漸增，惟以貨源漸入北水投資者強者手來看，中移動港股與A股上升動力有望同步增加，短綫試穿去年3月高位約59元再上。

中移動今早高見58.5元，收報58.3元，勁升近4%。更值得注意的是，中移動半日成交增至近26億元，罕見連日打入港股5大成交，足見上升動力充沛。

中移動昨日高位所見，約半買盤來自北水經紀牌。另港股通周一復市首日，中移動吸資增至約7.5億元，為最多北水淨流入港股，昨日再有近2億元淨流入。

北水大舉流入的同時，散戶獲利沽盤漸增。中央結算的中介持續紀錄顯示，最大散戶銀行滙豐今年以來持倉股數，接近每日減少，1個多月間減倉約2,500萬股，涉資多達13億元。

中移動A股農曆年後連日反彈，今早勁升一成漲停，中午收報67.43元人民幣......

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