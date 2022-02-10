【中移動股價】中移動AH股同回吐 散戶高沽先行整固（第四版）

美股炒急加息預期稍降温，惟本港科技藍籌今早表現參差，舊經濟重磅藍籌更普遍回吐，中移動 （00941） 昨在A股漲停帶動下急升，今早則受A股回吐拖累同步回軟。

中移動A股昨急漲一成停板後，今早先高後低，回吐逾2%，連帶港股亦由10個月高位回落最多%，午後低見56.15元。惟中移動千億股份回購支持下，而A股亦在母公司增持憧憬，中港股價互動向好勢頭相信暫未改變。中移動短綫整固，消化散戶投資者獲利沽盤後，再上試穿去年3月高位約59元機會仍高。

中移動今早以58.6元輕微高開後，股價即在A股回軟拖累下轉跌，收報56.3元，跌2.7%。中移動初步試穿現約於56.8元至56.9元重疊的10天及20天綫，惟只要日內重上及企穩此短綫技術綫，續試高位強勢未失。

中移動日前高位所見，約半買盤來自北水經紀牌。港股通周一復市首日，中移動吸資增至約7.5億元，為最多北水淨流入港股

北水大舉流入的同時，散戶獲利沽盤漸增。中央結算的中介持續紀錄顯示，最大散戶銀行滙豐今年以來持倉股數，接近每日減少，1個多月間減倉約3,600萬股，涉資達19億元；中銀香港、恒生證券及渣打等散戶基礎較多的活躍銀行，同期亦接近每日減倉，合共減倉逾12億元。

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