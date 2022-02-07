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【新能源車】1月份交付數字沖喜  電動車起動

研究報告 15:07 2022/02/07

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虎年開市後，電動車板塊持續跑出，主要受惠各大新能源汽車車廠1月份汽車交付數字維持按年高增長。受惠內地的「雙碳」目標（2030碳達峰，2060碳中和），令電動市場獲市場憧憬高增長持續，交付數字反映市場正擴張。

新能源車1月份交付數字強勁，其中比亞迪 （01211） 的新能源車1月份交付近9.3萬輛，按年增3.6倍。新勢力三強蔚來（美：NIO）、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 1月份交付均在1萬輛左右，按年增幅分分別為34%、115%及128%。

華西證券指出，數字反映淡季不淡。受春節放假及12月廠商衝量因素影響，1月為新能源銷量淡季也為全年銷量低點。加上受到缺芯影響，提車周期被拉長，熱門車型難以滿足消費者年前提車要求，華西證券判斷1月真實需求更高，春節後有望逐步釋放。另外，現有車型持續熱銷外，新上市車型反響不俗，今年多款新車將開啟交付，加速量產佈局。

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