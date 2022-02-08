【虎年展望】交銀國際洪灝：A股技術性反彈料難以持續

A股結束新年長假後昨日復市，迎來開門紅，周一上證指數升2.03%；滬深300指數升1.5%。

專訪基金名家方偉昌 港股具備三大催化劑跑出 詳見：【下一頁】

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝最新在報告中表示，從近日A股在岸市場與香港市場的表現可得知，兩者的走勢正背道而馳。

恒指一洗去年頹勢

滬深300指數在峰值下挫約20%，跌入傳統意義上的熊市區間；而香港市場卻是1月全球範圍內表現最亮眼的主要指數，一洗去年的頹勢。

洪灝指出，鑒於近來這一背離的走勢，恒生指數無論是強是弱，對於在岸市場也難以提供有跡可循的綫索。

而在春節假期期間，美國市場經歷了近年來最迅猛的調整之一、以及緊隨其後最跌宕起伏的日內反轉。

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美股波動將影響中國市場

交銀國際對美國市場仍持謹慎態度，並於該行的2022年展望報告中明確表示投資者應該更關注美股風險，而非潛在回報，更關心的是美股的波動將如何影響中國市場。

而歷史經驗顯示，納斯達克指數回報率的下降往往預示著未來數月中國出口增長放緩在即。洪灝指出，這並不是一個來自於統計戲法的虛假相關性。事實上，這種關係源於中美經濟週期之間......

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