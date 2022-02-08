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大股東恐減持 阿里短綫添壓

名家專區 2022/02/08

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阿里巴巴（09988）突向美國證監會額外註冊10億份美國預託股票（ADS），一度引發市場對阿里準備大手增發新股，攤薄每股盈利及現有股東權益憂慮。

花旗分析員昨早發表簡報指，阿里增加ADS註冊，料為大股東

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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