大股東恐減持 阿里短綫添壓

阿里巴巴（09988）突向美國證監會額外註冊10億份美國預託股票（ADS），一度引發市場對阿里準備大手增發新股，攤薄每股盈利及現有股東權益憂慮。

花旗分析員昨早發表簡報指，阿里增加ADS註冊，料為大股東

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