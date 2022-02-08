大股東恐減持 阿里短綫添壓 名家專區 2022/02/08 分享： 阿里巴巴（09988）突向美國證監會額外註冊10億份美國預託股票（ADS），一度引發市場對阿里準備大手增發新股，攤薄每股盈利及現有股東權益憂慮。 花旗分析員昨早發表簡報指，阿里增加ADS註冊，料為大股東 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美股反彈 未敢樂觀 2022/01/31 美股反彈 未敢樂觀 透視中港美 - 息魔襲中概 資金續流入 2022/01/29 息魔襲中概 資金續流入 透視中港美 - 從拜登失態 看加息升温 2022/01/28 從拜登失態 看加息升温 透視中港美 - 官媒維穩A股 假後行情樂觀 2022/01/27 官媒維穩A股 假後行情樂觀 透視中港美 - 人幣闖新高 港迎大機遇 2022/01/26 人幣闖新高 港迎大機遇 科技軟件 港股 恒生指數 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 二手市場 證監會 股票