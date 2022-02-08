同程趁低買 旅遊旺季到 名家專區 2022/02/08 分享： 國企指數踏入虎年連升兩日，技術指標MACD現買入訊號，有助指數再衝8800點。至於內地股市復市首日開出紅盤，內地春節假期陸空訂票量急升，中央又要求推動旅遊業蓬勃，可以拉動訂票需求，成為同程旅行（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【大國博弈】A股開紅沖喜 中俄美角力困港股（第四版） 2022/02/07 【大國博弈】A股開紅沖喜 中俄美角力困港股（第四版） 中字股實力談 - 國壽否極泰來 A股虎年發威 2022/02/05 國壽否極泰來 A股虎年發威 中字股實力談 - 【愈升愈有】港股虎年生威 驅瘟牛追殺熊（第三版） 2022/02/04 【愈升愈有】港股虎年生威 驅瘟牛追殺熊（第三版） 中字股實力談 - 海爾出口增 估值高有理 2022/02/04 海爾出口增 估值高有理 中字股實力談 - 工行估值偏低 潛在升幅36% 2022/01/29 工行估值偏低 潛在升幅36% 恒生中國企業指數 旅遊行業 新冠肺炎疫情 人民幣