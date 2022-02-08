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同程趁低買 旅遊旺季到

名家專區 2022/02/08

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國企指數踏入虎年連升兩日，技術指標MACD現買入訊號，有助指數再衝8800點。至於內地股市復市首日開出紅盤，內地春節假期陸空訂票量急升，中央又要求推動旅遊業蓬勃，可以拉動訂票需求，成為同程旅行（

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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