【一周前瞻及異動股】過去10個交易日（1月19日至2月4日），「北水」流入至1月26日，而大市卻於上周五（4日）彈升。就此，筆者昨午指大市在假期後，即「北水」回流前一天彈上，很可能是「有心人」故意抽高

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