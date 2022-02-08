  • 18°C
香港時間 : 2022208日 (週二) 01:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

價量同升 情況有別

名家專區 2022/02/08

分享：

【一周前瞻及異動股】過去10個交易日（1月19日至2月4日），「北水」流入至1月26日，而大市卻於上周五（4日）彈升。就此，筆者昨午指大市在假期後，即「北水」回流前一天彈上，很可能是「有心人」故意抽高

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

相關文章

動態清零？
今日
動態清零？

你可能感興趣

動態清零？
今日 01:00
動態清零？

最新專欄文章

選股情報 - 動態清零？
今日
動態清零？
選股情報 - 也談車公38籤
2022/02/04
也談車公38籤
選股情報 - 美儲局整息唔整水
2022/01/28
美儲局整息唔整水
選股情報 - 九倉目標28.5元
2022/01/28
九倉目標28.5元
選股情報 - 防疫
2022/01/27
防疫
成交 中銀香港（02388） 異動股 亞美能源（02686） 創科實業（00669） 恒安國際（01044） 銀城國際控股（01902） 安踏體育（02020）

上一篇文章

動態清零？

下一篇文章

同程趁低買 旅遊旺季到
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版