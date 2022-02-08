價量同升 情況有別 名家專區 2022/02/08 分享： 【一周前瞻及異動股】過去10個交易日（1月19日至2月4日），「北水」流入至1月26日，而大市卻於上周五（4日）彈升。就此，筆者昨午指大市在假期後，即「北水」回流前一天彈上，很可能是「有心人」故意抽高 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 動態清零？ 今日 動態清零？ 你可能感興趣 動態清零？ 今日 01:00 動態清零？ 最新專欄文章 選股情報 - 動態清零？ 今日 動態清零？ 選股情報 - 也談車公38籤 2022/02/04 也談車公38籤 選股情報 - 美儲局整息唔整水 2022/01/28 美儲局整息唔整水 選股情報 - 九倉目標28.5元 2022/01/28 九倉目標28.5元 選股情報 - 防疫 2022/01/27 防疫 成交 中銀香港（02388） 異動股 亞美能源（02686） 創科實業（00669） 恒安國際（01044） 銀城國際控股（01902） 安踏體育（02020）