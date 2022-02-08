施羅德：中國寬鬆政策撑股市

為穩定經濟增長，人民銀行在2021年兩度降準，中國貨幣政策顯示出轉向寬鬆的迹象。我們認為人民銀行在2022年有空間維持這一政策立場，倘若經濟數據維持疲弱，人民銀行甚至可能降低基準利率。

在降準減息的可能

...