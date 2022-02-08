施羅德：中國寬鬆政策撑股市 名家專區 2022/02/08 分享： 為穩定經濟增長，人民銀行在2021年兩度降準，中國貨幣政策顯示出轉向寬鬆的迹象。我們認為人民銀行在2022年有空間維持這一政策立場，倘若經濟數據維持疲弱，人民銀行甚至可能降低基準利率。 在降準減息的可能 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 于學宇 施羅德亞洲區多元資產管理總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 渣打丁爽：中國穩增長政策發力 2022/02/04 渣打丁爽：中國穩增長政策發力 瑞銀汪濤：中國次季消費回升 2022/01/28 瑞銀汪濤：中國次季消費回升 專訪 - 滙豐劉紹文︰3板塊今年翻身 2022/01/27 滙豐劉紹文︰3板塊今年翻身 中信劉健民：流動性縮減是今年風險 2022/01/26 中信劉健民：流動性縮減是今年風險 普徠仕Taylor：通脹今年高位回落 2022/01/25 普徠仕Taylor：通脹今年高位回落 中國 經濟 股票 貨幣政策 減息 商品 財政政策 降準 施羅德 宏觀分析