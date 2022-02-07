疫情變幻莫測 不斷刷新認知

不少人對以色列的疫苗接種狀況，似乎仍停留在一年前，當時環球疫苗接種處於起步階段，當時以色列政府決策迅速，採購及時，令以色列疫苗接種率在全球領先。惟一年過去，以色列的接種率早已不是全球最高，以接種至少一劑計，一直停留在約整體人口的7成，已被本港後來居上。

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