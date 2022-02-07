疫情變幻莫測 不斷刷新認知 國際 22:54 2022/02/07 分享： 不少人對以色列的疫苗接種狀況，似乎仍停留在一年前，當時環球疫苗接種處於起步階段，當時以色列政府決策迅速，採購及時，令以色列疫苗接種率在全球領先。惟一年過去，以色列的接種率早已不是全球最高，以接種至少一劑計，一直停留在約整體人口的7成，已被本港後來居上。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國今年加息5次？ 2022/02/06 英國今年加息5次？ FB告別高增長 霸主地位難撼動 2022/02/03 FB告別高增長 霸主地位難撼動 對俄經濟制裁？ 普京只怕聽到厭 2022/02/04 對俄經濟制裁？ 普京只怕聽到厭 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 2022/01/30 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 2022/01/27 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 你可能感興趣 英國今年加息5次？ 21:53 2022/02/06 英國今年加息5次？ FB告別高增長 霸主地位難撼動 21:31 2022/02/03 FB告別高增長 霸主地位難撼動 對俄經濟制裁？ 普京只怕聽到厭 16:05 2022/02/04 對俄經濟制裁？ 普京只怕聽到厭 最新專欄文章 國金札記 - 英國今年 加息5次？ 今日 英國今年 加息5次？ 英國今年加息5次？ 2022/02/06 英國今年加息5次？ 國金札記 - fb告別高增長 霸主地位難撼動 2022/02/04 fb告別高增長 霸主地位難撼動 FB告別高增長 霸主地位難撼動 2022/02/03 FB告別高增長 霸主地位難撼動 國金札記 - 拜登玩數字遊戲 過分吹捧經濟政績？ 2022/01/31 拜登玩數字遊戲 過分吹捧經濟政績？ 疫情 防疫措施 疫苗 丹麥 新加坡 葡萄牙 以色列