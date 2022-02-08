疫情大爆發 樓價下調壓力增

特區政府今日將會公布進一步收緊社交距離措施，是否達到2020年7月的全日禁堂食程度，還是變成全數2人枱，以及增加關閉處所類型？樓價樓市會不會受影響？

2020年7月底，政府宣布全日禁堂食，如果翻查同期的

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