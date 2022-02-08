  • 18°C
香港時間 : 2022208日 (週二) 01:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫情大爆發 樓價下調壓力增

名家專區 2022/02/08

分享：

特區政府今日將會公布進一步收緊社交距離措施，是否達到2020年7月的全日禁堂食程度，還是變成全數2人枱，以及增加關閉處所類型？樓價樓市會不會受影響？

2020年7月底，政府宣布全日禁堂食，如果翻查同期的

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

最新專欄文章

專家樓論 - 供樓負擔 1999年以來新高
2022/02/07
供樓負擔 1999年以來新高
專家樓論 - 樓價收入比 中港躋身10大
2022/02/04
樓價收入比 中港躋身10大
專家樓論 - 私樓落成量 5年走勢預測
2022/01/31
私樓落成量 5年走勢預測
專家樓論 - 牛去虎來 繼續妄想與幻想
2022/01/28
牛去虎來 繼續妄想與幻想
專家樓論 - 市況反覆 低價不一定筍價
2022/01/27
市況反覆 低價不一定筍價
疫情 成交 樓價 發展商 CCL 估價 大圍 土地註冊處 酒樓 差餉物業估價署

上一篇文章

舊經濟股撑大市

下一篇文章

抗疫成敗在信任 妥善藍圖釋疑慮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版