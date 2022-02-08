疫情大爆發 樓價下調壓力增 名家專區 2022/02/08 分享： 特區政府今日將會公布進一步收緊社交距離措施，是否達到2020年7月的全日禁堂食程度，還是變成全數2人枱，以及增加關閉處所類型？樓價樓市會不會受影響？ 2020年7月底，政府宣布全日禁堂食，如果翻查同期的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 供樓負擔 1999年以來新高 2022/02/07 供樓負擔 1999年以來新高 專家樓論 - 樓價收入比 中港躋身10大 2022/02/04 樓價收入比 中港躋身10大 專家樓論 - 私樓落成量 5年走勢預測 2022/01/31 私樓落成量 5年走勢預測 專家樓論 - 牛去虎來 繼續妄想與幻想 2022/01/28 牛去虎來 繼續妄想與幻想 專家樓論 - 市況反覆 低價不一定筍價 2022/01/27 市況反覆 低價不一定筍價 疫情 成交 樓價 發展商 CCL 估價 大圍 土地註冊處 酒樓 差餉物業估價署