舊經濟股撑大市 名家專區 2022/02/08 分享： A股昨日復市，港股表現相對爭持，但U盤後能夠輕微收升6點，報24579點。成交火候略嫌不足，只有1,223億元。 難判斷阿里配股否 宜審慎 市場的焦點之一必定是阿里巴巴（09988）註冊額外10億份ADS ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 未來社交平台發展 類似TikTok形式？ 2022/02/07 未來社交平台發展 類似TikTok形式？ 交易講場 - 「成也廣告敗也廣告」 亞馬遜Meta迥異 2022/02/05 「成也廣告敗也廣告」 亞馬遜Meta迥異 交易講場 - 紅盤高開 2022/02/04 紅盤高開 交易講場 - 京東膺春晚合作夥伴 有何啟示 2022/01/31 京東膺春晚合作夥伴 有何啟示 交易講場 - 手機市場銷量放緩 蘋果毛利率仍升 2022/01/29 手機市場銷量放緩 蘋果毛利率仍升 中國 經濟 港股 成交 A股 股票 阿里巴巴 止蝕 新經濟股 新經濟