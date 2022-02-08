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舊經濟股撑大市

名家專區 2022/02/08

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A股昨日復市，港股表現相對爭持，但U盤後能夠輕微收升6點，報24579點。成交火候略嫌不足，只有1,223億元。

難判斷阿里配股否 宜審慎

市場的焦點之一必定是阿里巴巴（09988）註冊額外10億份ADS

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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