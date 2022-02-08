  • 18°C
香港時間 : 2022208日 (週二) 01:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「新基建」熱潮退 「後基建」新爭議

名家專區 2022/02/08

分享：

農曆新年長假過去，下一件大事就是3月人大會議。經濟界關注的是今年政府工作報告，是否將基建投資定為拉動經濟主要馬力，其間伴隨「新基建」的退熱，「後基建」之論開始出現爭議。

有關基建的關注和討論，由國家發改

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

最新專欄文章

國情知聞 - 港股虎年紅盤 刺激A股期待
2022/02/07
港股虎年紅盤 刺激A股期待
國情知聞 - 兩李長文熱傳 「輕蔑」還是「誤判」？
2022/02/05
兩李長文熱傳 「輕蔑」還是「誤判」？
國情知聞 - 中美文化博弈加劇 荷里活缺席春節票房
2022/02/04
中美文化博弈加劇 荷里活缺席春節票房
國情知聞 - 俄烏戰不戰 虎年「灰犀牛」
2022/01/31
俄烏戰不戰 虎年「灰犀牛」
國情知聞 - 笑談「年輕老人」 憂慮「失能老人」
2022/01/29
笑談「年輕老人」 憂慮「失能老人」
疫情 中國 經濟 美國 日本 歐洲 GDP 5G 農曆新年 工程

上一篇文章

疫情變幻莫測 不斷刷新認知

下一篇文章

舊經濟股撑大市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版