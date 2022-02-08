「新基建」熱潮退 「後基建」新爭議

農曆新年長假過去，下一件大事就是3月人大會議。經濟界關注的是今年政府工作報告，是否將基建投資定為拉動經濟主要馬力，其間伴隨「新基建」的退熱，「後基建」之論開始出現爭議。

有關基建的關注和討論，由國家發改

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