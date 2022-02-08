「新基建」熱潮退 「後基建」新爭議 名家專區 2022/02/08 分享： 農曆新年長假過去，下一件大事就是3月人大會議。經濟界關注的是今年政府工作報告，是否將基建投資定為拉動經濟主要馬力，其間伴隨「新基建」的退熱，「後基建」之論開始出現爭議。 有關基建的關注和討論，由國家發改 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 港股虎年紅盤 刺激A股期待 2022/02/07 港股虎年紅盤 刺激A股期待 國情知聞 - 兩李長文熱傳 「輕蔑」還是「誤判」？ 2022/02/05 兩李長文熱傳 「輕蔑」還是「誤判」？ 國情知聞 - 中美文化博弈加劇 荷里活缺席春節票房 2022/02/04 中美文化博弈加劇 荷里活缺席春節票房 國情知聞 - 俄烏戰不戰 虎年「灰犀牛」 2022/01/31 俄烏戰不戰 虎年「灰犀牛」 國情知聞 - 笑談「年輕老人」 憂慮「失能老人」 2022/01/29 笑談「年輕老人」 憂慮「失能老人」 疫情 中國 經濟 美國 日本 歐洲 GDP 5G 農曆新年 工程