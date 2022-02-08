中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底

今次的特首選戰，至今尚未有重量級人選宣布參選，可說是破盡過去的紀錄；中聯辦日前卻邀請一些建制派重量級大佬，諮詢他們對特首人選的意見。多名政圈中人都認為，這是最後程序，以了解建制核心對其心中人選，會否有

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