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中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底

名家專區 2022/02/08

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今次的特首選戰，至今尚未有重量級人選宣布參選，可說是破盡過去的紀錄；中聯辦日前卻邀請一些建制派重量級大佬，諮詢他們對特首人選的意見。多名政圈中人都認為，這是最後程序，以了解建制核心對其心中人選，會否有

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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