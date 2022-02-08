中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底 名家專區 2022/02/08 分享： 今次的特首選戰，至今尚未有重量級人選宣布參選，可說是破盡過去的紀錄；中聯辦日前卻邀請一些建制派重量級大佬，諮詢他們對特首人選的意見。多名政圈中人都認為，這是最後程序，以了解建制核心對其心中人選，會否有 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 去商場乘車要打針？ 政府費思量 2022/02/07 去商場乘車要打針？ 政府費思量 有政戲 - CY向京表達出選特首意向 林鄭留港抗疫 2022/02/04 CY向京表達出選特首意向 林鄭留港抗疫 有政戲 - 洪門宴調查報告今出爐 徐英偉料離職 2022/01/31 洪門宴調查報告今出爐 徐英偉料離職 有政戲 - 特首選戰快有眉目 徐英偉也快定案 2022/01/28 特首選戰快有眉目 徐英偉也快定案 有政戲 - 洪門宴影響惡劣 徐英偉做最壞打算 2022/01/27 洪門宴影響惡劣 徐英偉做最壞打算 林鄭月娥 北京 選舉 陳茂波 中聯辦 梁振英 特首選舉 施政報告 財政司