二三綫高息愛股紛紛補升!

中國內地周一放完春節長假其後復市，權重股票顯著反彈，上證指數回升2%至三千四百二十九點，港股則在上周已提早反彈本來有獲利回吐，但在內地股市帶動下收市時收復失地，恒指微升七點，企於二萬四千五百點樓上。黃

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