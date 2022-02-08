二三綫高息愛股紛紛補升! 名家專區 02:30 2022/02/08 分享： 中國內地周一放完春節長假其後復市，權重股票顯著反彈，上證指數回升2%至三千四百二十九點，港股則在上周已提早反彈本來有獲利回吐，但在內地股市帶動下收市時收復失地，恒指微升七點，企於二萬四千五百點樓上。黃 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 虎年利是股可再創新高! 2022/02/04 虎年利是股可再創新高! 投資坐標 - 盈利勁升 股價不合理下跌! 2022/01/28 盈利勁升 股價不合理下跌! 投資坐標 - 優質冷門股 息率逾十厘! 2022/01/26 優質冷門股 息率逾十厘! 投資坐標 - 「盈利王」表明恢復派息! 2022/01/25 「盈利王」表明恢復派息! 投資坐標 - 紡織愛股一向派高息! 2022/01/21 紡織愛股一向派高息! 盈健醫療（01419） 敘福樓集團（01978） 嘉利國際（01050） 神冠控股（00829） 招商局商業房託（01503） 東岳集團（00189） 中國石油股份（00857） 鷹美(國際)（02368） 港股 亞美能源（02686）