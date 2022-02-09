【阿里巴巴股價】軟銀另有套現大計阿里急彈6% 大股東減持不明朗因素消除?（第三版）

阿里巴巴 （09988） 上周五公布向美國證監會額外註冊10億份美國預託股票（ADS）後，引發投資者對大股東部署沽貨疑慮，股價連日受壓。阿里大股東日本軟銀（日：9984）昨業績中披露只曾少數減持阿里，以及另有套現大計後，阿里今早裂口高開6%暫脫險。

軟銀於季績通告披露，過去3個季度累沽阿里套現681億日圓（折合約46億港元），與軟銀持股阿里巴巴約24.8%，貨值近6000億港元股權相比，減持遠低於1%。另軟銀將套現重點放在英國芯片業務Arm身上，計劃分拆相關業務美股獨立上市，令大手減持阿里變成並非套現主要選項。惟軟銀既已證實展開減持阿里行動，不排除未來繼續趁反彈沽貨，仍為阿里今年翻身戰的最大阻力。

阿里股價今早開報118元，裂口高開6%，暫高見118.4元，收復過去兩日跌市大部份失地。阿里昨日低見110.6元，有再試110元「鐵底」之勢。阿里此前於12月初、12月底及1月底，3度短暫試穿110元關，股價均見顯著反彈。

今次軟銀業務雖未有以減持阿里為主要套現計劃，惟證實已開始減持行動，加上阿里增加ADS註冊，為軟銀進一步減持舖路機會仍高，始終為後市加添不明朗因素，短綫股價勁彈阻力料增。

阿里不單為軟銀集團最重大科技投資，亦為現行逆境下，最有希望為軟銀套現巨額資金，以支持回購軟銀股份的投資項目。阿里股價近年持續下瀉，截至去年9月底，阿里股價按年累跌近五成，佔軟銀投資組合比重亦由前一年約59%大減至約28%（圖三），惟肯定仍為軟銀最大單一投資。

孫正義在去年11月公布第3季度業績時，曾形容軟銀現正處於「暴風雪」之中。惟自業績報告以來，暴風雪只有愈刮愈烈......

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