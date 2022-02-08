【阿里巴巴股價】阿里大股東軟銀今業績料交待去留 阿里再試110元「鐵底」尾市防震盪

阿里巴巴 （09988） 上周五公布向美國證監會額外註冊10億份美國預託股票（ADS）後，股價連日受壓。阿里今早再跌3%，繼續引領藍籌科技股短綫續底。

投資者正緊張觀望阿里大股東日本軟銀（日：9984）今日收市後公布全年業績，以及社長孫正義業績簡報上會否交待對阿里重大投資的去留問題。花旗分析員昨發表簡短報告估計，阿里增加ADS註冊，或為大股東軟銀部署減持前奏。

阿里今早暫低見110.9元，跌3.6%，有再試110元「鐵底」之勢。阿里此前於12月初、12月底及1月底，3度短暫試穿110元關，股價均見顯著反彈。惟今次能否再獲支持回升，相信還看軟銀業績後是否明確交待對阿里巴巴總值約6,000億元去留。

軟銀將於日本時間今午約3時公布業績，下午4時30分（本港時間下午3時30分）舉行簡報會。屆時港股仍未收市，軟銀孫正義對阿里投資所作評論，隨時為阿里股價帶來重大震盪。

著名科技投資者孫正義旗下的軟銀，在阿里美股上市前已為最大股東，在阿里回港第二上市後，持股攤薄至約24.8%，至今持倉一直未有變動。

阿里不單為軟銀集團最重大科技投資，亦為現行逆境下，最有希望為軟銀套現巨額資金，以支持回購軟銀股份的投資項目。阿里股價近年持續下瀉，截至去年9月底，阿里股價按年累跌近五成，佔軟銀投資組合比重亦由前一年約59%大減至約28%（圖三），惟肯定仍為軟銀最大單一投資。

孫正義在去年11月公布第3季度業績時，曾形容軟銀現正處於「暴風雪」之中。惟自業績報告以來，暴風雪只有愈刮愈烈。最新有報導指，軟銀以660億美元將英國芯片業務Arm出售給英偉達（Nvidia）的交易據報告吹......

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