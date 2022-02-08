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【阿里巴巴股價】阿里大股東軟銀證少量減持 另有套現計劃阿里美股ADS喘穩（第二版）

名家專區 19:30 2022/02/08

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阿里巴巴（09988）上周五公布向美國證監會額外註冊10億份美國預託股票（ADS）後，引發投資者對大股東部署沽貨疑慮，股價連日受壓。阿里大股東日本軟銀（日：9984）業績中披露只曾少數減持阿里，以及另有套現大計後，阿里美股ADS盤前喘穩。

軟銀於季績通告披露，過去3個季度累沽阿里套現681億日圓（折合約46億港元），與軟銀持股阿里巴巴約24.8%，貨值近6000億港元股權相比，減持遠低於1%。另軟銀將套現重點放在英國芯片業務Arm身上，盡管向英偉達（Nvidia）出售Arm套現660億美元交易拉倒，軟銀計劃分拆相關業務獨立上市，令大手減持阿里變成並非套現主要選項。

阿里美股ADS昨大跌6%後，盤前交易回升約1%，新報115.8美元，折合約112.9港元，較本港收市價111元，回升近2%。

阿里今早低見110.6元，跌近4%，有再試110元「鐵底」之勢。阿里此前於12月初、12月底及1月底，3度短暫試穿110元關，股價均見顯著反彈。今次軟銀業務雖未有以減持阿里為主要套現計劃，惟證實已開始減持行動，始終為後市加添不明朗因素，短綫股價勁彈阻力料增。

阿里不單為軟銀集團最重大科技投資，亦為現行逆境下，最有希望為軟銀套現巨額資金，以支持回購軟銀股份的投資項目。阿里股價近年持續下瀉，截至去年9月底，阿里股價按年累跌近五成，佔軟銀投資組合比重亦由前一年約59%大減至約28%（圖三），惟肯定仍為軟銀最大單一投資。

孫正義在去年11月公布第3季度業績時，曾形容軟銀現正處於「暴風雪」之中。惟自業績報告以來，暴風雪只有愈刮愈烈......

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