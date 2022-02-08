疫情升溫舖位市場再受考驗 名家專區 12:57 2022/02/08 分享： 第五波疫情非常嚴峻，舖位市場可算是最受衝擊的物業之一，短期難免有影響，不過近期零售核心區屢錄舖位買賣成交，反映仍有投資者希望趁低位買舖，主要憧憬今年通關博疫後升值，惟疫情近日變化甚大，料大碼舖位市場短期氣氛轉觀望。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 商舖回穩勝商廈 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 你可能感興趣 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 11:00 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 商舖回穩勝商廈 01:00 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 最新專欄文章 樓齡新租金平 東九甲廈成租務焦點 2022/01/27 樓齡新租金平 東九甲廈成租務焦點 專家樓論 - 中港通關 中區甲廈率先受惠 2022/01/26 中港通關 中區甲廈率先受惠 業主有價講 短期二手樓價偏軟 2022/01/21 業主有價講 短期二手樓價偏軟 商廈入伙潮殺到 租金更難升 2022/01/20 商廈入伙潮殺到 租金更難升 樓市高價續現 不用過份悲觀 2022/01/18 樓市高價續現 不用過份悲觀 商舖 鐘錶 旺角 尖沙咀 銅鑼灣