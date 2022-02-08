疫情升溫舖位市場再受考驗

第五波疫情非常嚴峻，舖位市場可算是最受衝擊的物業之一，短期難免有影響，不過近期零售核心區屢錄舖位買賣成交，反映仍有投資者希望趁低位買舖，主要憧憬今年通關博疫後升值，惟疫情近日變化甚大，料大碼舖位市場短期氣氛轉觀望。

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