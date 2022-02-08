大市反覆波動  揸龍頭科技、金融股較穩陣

新年伊始，在此先跟各位讀者拜個早年，祝大家虎年大吉、身體健康，今年於股市賺到盤滿缽滿！在農曆新年假期間，美股表現反覆，惟現時就斷言1月的大市調整代表科技股日後的命運堪虞，未免為時過早。筆者認為，許多軟件公司今年盈利增長可能放緩，此無疑在考驗市場的決心。大家不要忘記，在疫情期間，遠程操作需求導致軟件購買大幅增加。另外，傳統科技巨頭再次展現出其防禦能力。

盡管Omicron新冠病例在美國激增，美國1月非農就業新增46.7萬，創下三個月最大增幅；11月和12月前值大幅上修近71萬人。失業率微升至4%，仍接近市場預期和12月所創的疫情以來最低值3.9%。此數據對美股而言，仍屬有利消息。

近期美股大型科技股普遍走強，亞馬遜（美：AMZN）、Pinterest（美：PINS）、Snapchat（美：SNAP）等科技股大幅攀升，主要原因是這些公司相繼公布了強勁的財報。



對於科技股，筆者仍然看好微軟（美：MSFT）及蘋果（美：AAPL）。除了屬大型企業，另一原因包括兩間公司的現金流非常充足，他日要進行併購去開拓市場，都不愁無錢用。

雖然兩隻股票近日受壓，但其基本面沒有轉變，而反彈能力亦較同行強。再者科技企業龍頭在未來的業務展望上均表明公司在元宇宙的部署，務求早著先機，故企業前景獲看高一綫。

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第一、二冊《本地熱門收息股》已經登場，訂戶可按此登入第一冊或第二冊，未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。

電子書連結LINK 第一冊 及第二冊

▼ 點擊圖片放大

...