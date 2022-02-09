投資ESG組合 創可持續綠色回報

解決氣候變化是全球迫切性問題，各個經濟體持續提出新解決方案，以近期於格拉斯哥舉行的COP26會議為例，有成員督促全球做｢氣候融資，無分公私｣，以助實現全球碳排放淨零，亦鼓勵企業大量投資在可持續技術及可再生資源。

氣候危機固然要解決，但對長綫投資者而言就是一個好機會。如果將解決方案與經濟改革結合，或會成功帶動經濟增長。

投資永續能源 實現淨零排放

可再生能源是帶動經濟因素之一，原因是永續能源的高效能有助節省大量資金。以半導體技術為例，因技術進步製造出發光二極管（LED），LED的能源耗量比傳統燈泡少75%，所以被廣泛採用。到2035年，它將為美國地區每年節省高達569兆瓦時。

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另外，由於技術進步、經濟規模改變及行業競爭激烈，可再生能源價格越趨便宜，其中太陽能電池技術成本自2010年起便下降了85%，成本競爭力可媲美化石燃料。因此，全球可再生能源板塊正在增長，而國際能源署（IEA）表示去年的增長遠超預期近40%。

投資全球淨水技術 解決水資源短缺痛點

氣候變化是加劇水資源短缺的因素之一。聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）表示，現時全球仍有超過20億人生活在水資源緊張的國家，無法獲得潔淨飲用水，但全球（尤其中低收入國家）的用水需求仍在繼續增加。

預期全球水資源及廢水處理市場將迅速增長以滿足需求。回顧2020年，水資源價值為616億美元，預期由2021年到2028年間，將以4%複合年增長率（CAGR）增長。

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