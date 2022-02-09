【包覽收息股】收息股追揸沽一文盡覽名家 券商睇法-2022年2月（不斷更新）

新西蘭、英國已展開加息周期，而市場預計，美國聯儲局也將於下月開始加息。在息率趨的大前提下，讀者選擇收息股作中長綫收息之用時，宜選前景較佳，每股派息具增長動力者。本文為大家追蹤獲名家、券商看好的收息股。

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2月9日：

【16：30】本報對兩大高息傳統藍籌股分析，詳見：【滙豐】【中移動】

【14：30】藍籌股步入業績期，而中金最新發表的研究報告預料，中移動 （00941） 業績企穩向好，用戶規模與ARPU值雙雙提升，現金流穩定充沛，派息有望穩健提升。中金續指，中移動和中國廣電共建共享建成700MHz5G基站20萬站，認為中移此舉有望降低5G網絡建設成本，並鞏固網絡覆蓋優勢。

此外，中金又指，中移動聚焦產業互聯網創新，有望受益於新基建浪潮與產業數字化紅利。中金給予中移動「跑贏行業」的投資評級，以及目標價70元。

【14：00】瑞銀最新發表的研究報告表示，該行最近與歐、美及亞洲超過20名重要投資者會面，發現在美國聯儲局的鷹派加息態度下，投資者對本港銀行投資情緒基本正面，許多投資者低配或在投資組合中沒有持有港銀。此外，內地投資者正增加對港銀的配置，並經「港股通」買入恒生 （00011） 及中銀香港 （02388） 已發行股份總數的百分比，由2021年第三季底分別0.17%及0.15%，上升至2022年1月底的0.35%及0.5%。

雖然香港銀行股價經歷年初至今反彈後，但是瑞銀表示仍然看好港銀，因為港銀目前估值相當於未來1年預測PB（市帳率）約1.2倍，仍較5年平均值約1.3倍為低，加上潛在的有利加息周期，港銀淨息差趨勢有望改善，資產質量穩定及穩健的宏觀前景下，港銀正進行中期估值重評。

​​​​​​ 香港銀行之中，瑞銀偏好中銀香港和恒生，認為兩間銀行均具有更好的利率槓桿，以及對內房行業的敞口較細。

【06：00】基金名家富達繆子美談內銀股，詳見：【下一頁】

2月8日：

【00：01】高盛昨日發表最新亞太區策略報告，列出按盈利重評領先指標（ERLI）準則篩選出的首選股。當中的港股部分，獲給予「確信買入」評級的熱門收息股，包括：中石油 （00857） 、中銀香港 （02388） ；而獲給予「買入」評級的熱門收息股，包括：長和 （00001） 、建設銀行 （00939） 及工商銀行 （01398） 。

此外，因業務復甦而股息率變回有一定吸引力的招商局 （00144） 及神華 （01088） ，也獲高盛在上述報告內給予「買入」評級。

專訪基金名家方偉昌 港股具備三大催化劑跑出 詳見：【下一頁】

2月7日：

【06：00】2008年金融海嘯爆發前的股王宏利 （00945） ，將於本周四公布2021年全年業績（業績預測，點擊圖片放大）。無論如何，經過去年12月中多間央行的「超級議息日」，英倫銀行意外地展開加息周期、美國聯儲局貨幣政策態度進一步轉鷹等刺激下，宏利股價在當時已見明顯轉強（點擊圖片放大），但綜合由12月中至截稿前止共有10間券商給予宏利最新目標價，平均值約195.83元（點擊圖片放大），仍較宏利上周收市價高出約21.3%。

宏利詳細分析，請參閱：【下一頁】

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2月1日：

【00：01】香港銀行股為港人熱門收息股之一，而四大會計師之一的畢馬威（KPMG），日前發表報告指，香港銀行業對2022年財務業績的展望趨於樂觀。該報告表示，香港銀行業業績展望趨樂觀的主因是由於利率回升有助改善息差，且隨着「跨境理財通」等業務逐步落實帶來新的增長機會，非利息收入也有望提升。

該報告預測和分析銀行業的11個重點領域，預計銀行淨息差可能已見底，隨着通脹率抬頭，今年有可能面臨多次加息。雖然今年依然充滿挑戰，但香港銀行的貸款業務仍具韌力，樂觀的經濟情緒將轉化為貸款業務的穩步增長。

註：畢馬威為東亞銀行 （00023） 擔任核數師

港人熱門收息股滙豐，最新消息及分析詳見：【下一頁】

「Omicron來勢洶洶」，相關投資分析詳見：【通關】【高息收租股及REITs】

記者：蕭悅潾

2022年1月【收息股追蹤】，詳見：【下一頁】

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