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【盤點券商愛股】券商钦點「金」股 全綫搜捕 （不斷更新）

研究報告 11:20 2022/02/09

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農曆年過後，港股再度突破，恒指由去年熊冠全球變成跑贏全球，反攻、復仇，好股醜股各有所愛，本篇先聚焦２月投資機遇，將不同券商選出的「金股」包攬、篩選，為各位提供心水股參考。

專訪基金名家方偉昌 港股具備三大催化劑跑出 詳見：【下一頁

天風證券：

天風選擇的港股有：李寧 （02331） 、維珍妮 （02199） 、比亞迪股份 （01211） 、長城汽車 （02333） 、贛鋒鋰業 （01772） 、海爾智家 （06690） 、中國建材 （03323）

【內需消費】體育鞋服需求疲軟 滙豐仍看好幾隻股 詳見：【下一頁

李寧與維珍妮同樣屬於紡織、服裝及配飾板塊。點擊了解：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

比亞迪、長城汽車皆屬汽車板塊。至於贛鋒鋰業，作為鋰電產品企業，亦在新能源車的浪潮中受惠，點擊了解：

    點擊圖片放大
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海爾智家和中國建材皆屬於行業龍頭，是穩打穩紥之選。

報告來源：天風證券、國海證券、粵開證券

編輯：陳文政

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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