威脅退出歐洲 fb自曝弱點

美國的大型科技企業不為歐洲監管機構所喜，已非什麼新聞，相關的官司、罰款，無日無之，所謂民不與官鬥，近日再受歐洲狙擊的Facebook，不知哪來的底氣，試圖威脅退出歐洲阻止歐盟就歐洲用戶私隱立法，以免Facebook透過美國伺服器處理歐洲數據的現行做法遇阻，成為熱話。

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