威脅退出歐洲 fb自曝弱點 國際 21:25 2022/02/08 分享： 美國的大型科技企業不為歐洲監管機構所喜，已非什麼新聞，相關的官司、罰款，無日無之，所謂民不與官鬥，近日再受歐洲狙擊的Facebook，不知哪來的底氣，試圖威脅退出歐洲阻止歐盟就歐洲用戶私隱立法，以免Facebook透過美國伺服器處理歐洲數據的現行做法遇阻，成為熱話。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國今年加息5次？ 2022/02/06 英國今年加息5次？ FB告別高增長 霸主地位難撼動 2022/02/03 FB告別高增長 霸主地位難撼動 對俄經濟制裁？ 普京只怕聽到厭 2022/02/04 對俄經濟制裁？ 普京只怕聽到厭 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 2022/01/30 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 2022/01/27 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 你可能感興趣 英國今年加息5次？ 21:53 2022/02/06 英國今年加息5次？ FB告別高增長 霸主地位難撼動 21:31 2022/02/03 FB告別高增長 霸主地位難撼動 對俄經濟制裁？ 普京只怕聽到厭 16:05 2022/02/04 對俄經濟制裁？ 普京只怕聽到厭 最新專欄文章 國金札記 - 疫情變幻莫測 不斷刷新認知 今日 疫情變幻莫測 不斷刷新認知 疫情變幻莫測 不斷刷新認知 2022/02/07 疫情變幻莫測 不斷刷新認知 國金札記 - 英國今年 加息5次？ 2022/02/07 英國今年 加息5次？ 英國今年加息5次？ 2022/02/06 英國今年加息5次？ 國金札記 - fb告別高增長 霸主地位難撼動 2022/02/04 fb告別高增長 霸主地位難撼動 美股 Google 經濟 Netflix Facebook 業績公布