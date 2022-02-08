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威脅退出歐洲 fb自曝弱點

國際 21:25 2022/02/08

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美國的大型科技企業不為歐洲監管機構所喜，已非什麼新聞，相關的官司、罰款，無日無之，所謂民不與官鬥，近日再受歐洲狙擊的Facebook，不知哪來的底氣，試圖威脅退出歐洲阻止歐盟就歐洲用戶私隱立法，以免Facebook透過美國伺服器處理歐洲數據的現行做法遇阻，成為熱話。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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