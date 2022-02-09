基建食品股再發酵 名家專區 2022/02/09 分享： 港股再次躺着也中槍，因為上次逃過一劫的藥明生物（02269）被美國商務部的工業與安全局（BIS）列入「未核實清單（Unverified List）」，共有33家中國企業在清單之上。 雖然藥明生物已表示業 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 舊經濟股撑大市 2022/02/08 舊經濟股撑大市 交易講場 - 未來社交平台發展 類似TikTok形式？ 2022/02/07 未來社交平台發展 類似TikTok形式？ 交易講場 - 「成也廣告敗也廣告」 亞馬遜Meta迥異 2022/02/05 「成也廣告敗也廣告」 亞馬遜Meta迥異 交易講場 - 紅盤高開 2022/02/04 紅盤高開 交易講場 - 京東膺春晚合作夥伴 有何啟示 2022/01/31 京東膺春晚合作夥伴 有何啟示 中國 美國 港股 阿里巴巴 豬肉 配股 博反彈 撈底 長和（00001） 藥明生物（02269）