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基建食品股再發酵

名家專區 2022/02/09

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港股再次躺着也中槍，因為上次逃過一劫的藥明生物（02269）被美國商務部的工業與安全局（BIS）列入「未核實清單（Unverified List）」，共有33家中國企業在清單之上。

雖然藥明生物已表示業

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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