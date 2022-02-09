內地樓市 虎年動向 名家專區 2022/02/09 分享： 內地股市開出虎年首個紅盤後，雖然還有會出現「殺跌」的議論，但經濟界已開始把注意力轉到樓市，話題是密集調控和放水之後，中國房地產業接下來到底怎麼走，內地樓市今年內會否出現反彈。 1月推房策66次 按同期增 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「新基建」熱潮退 「後基建」新爭議 2022/02/08 「新基建」熱潮退 「後基建」新爭議 國情知聞 - 港股虎年紅盤 刺激A股期待 2022/02/07 港股虎年紅盤 刺激A股期待 國情知聞 - 兩李長文熱傳 「輕蔑」還是「誤判」？ 2022/02/05 兩李長文熱傳 「輕蔑」還是「誤判」？ 國情知聞 - 中美文化博弈加劇 荷里活缺席春節票房 2022/02/04 中美文化博弈加劇 荷里活缺席春節票房 國情知聞 - 俄烏戰不戰 虎年「灰犀牛」 2022/01/31 俄烏戰不戰 虎年「灰犀牛」 中國 人民幣 地產 基建 國家統計局 杭州 東莞 南京 西安 郭樹清