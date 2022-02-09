內地股市開出虎年首個紅盤後，雖然還有會出現「殺跌」的議論，但經濟界已開始把注意力轉到樓市，話題是密集調控和放水之後，中國房地產業接下來到底怎麼走，內地樓市今年內會否出現反彈。

1月推房策66次 按同期增

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