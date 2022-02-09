加息預期熾熱 重檢投資部署

美國1月消費通脹數據明日（周四）公布前，市場預期CPI勢再創40新年新高，引發美聯儲急加息預期不斷升温。本港藍籌科技股隨外圍反覆再跌，國際、本地銀行股逆市續升。

在美息急步回升預期下，息口敏感銀行股近日

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