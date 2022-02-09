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加息預期熾熱 重檢投資部署

名家專區 2022/02/09

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美國1月消費通脹數據明日（周四）公布前，市場預期CPI勢再創40新年新高，引發美聯儲急加息預期不斷升温。本港藍籌科技股隨外圍反覆再跌，國際、本地銀行股逆市續升。

在美息急步回升預期下，息口敏感銀行股近日

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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