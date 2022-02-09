加息預期熾熱 重檢投資部署 名家專區 2022/02/09 分享： 美國1月消費通脹數據明日（周四）公布前，市場預期CPI勢再創40新年新高，引發美聯儲急加息預期不斷升温。本港藍籌科技股隨外圍反覆再跌，國際、本地銀行股逆市續升。 在美息急步回升預期下，息口敏感銀行股近日 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 大股東恐減持 阿里短綫添壓 2022/02/08 大股東恐減持 阿里短綫添壓 透視中港美 - 美股反彈 未敢樂觀 2022/01/31 美股反彈 未敢樂觀 透視中港美 - 息魔襲中概 資金續流入 2022/01/29 息魔襲中概 資金續流入 透視中港美 - 從拜登失態 看加息升温 2022/01/28 從拜登失態 看加息升温 透視中港美 - 官媒維穩A股 假後行情樂觀 2022/01/27 官媒維穩A股 假後行情樂觀 美國 港股 本地銀行股 縮表 領展房產基金（00823） 滙豐控股（00005） 電能實業（00006） 恒生銀行（00011） 恒隆地產（00101） 吉利汽車（00175）