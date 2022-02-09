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中建築興業 高位將突破

名家專區 2022/02/09

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中國建築興業（00830）去年8月高見1.93元回吐，以時間消化升幅為主，12月低見1.53元回升。1月以來，量價配合上升有重新出發之意，若高位1.93元突破，上望2.2至2.3元。

技術分析：OBV年

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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技術分析 盈喜 港股 恒基地產（00012） 統一企業中國（00220） 中國建築興業（00830） 華潤置地（01109） 太古地產（01972） 招商蛇口（深：001979）

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