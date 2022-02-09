中建築興業 高位將突破 名家專區 2022/02/09 分享： 中國建築興業（00830）去年8月高見1.93元回吐，以時間消化升幅為主，12月低見1.53元回升。1月以來，量價配合上升有重新出發之意，若高位1.93元突破，上望2.2至2.3元。 技術分析：OBV年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 潤泥已見底 RSI回升 2022/02/08 潤泥已見底 RSI回升 友邦似見底 重越50天綫 2022/02/05 友邦似見底 重越50天綫 恒指保歷加通道頂25000 2022/02/05 恒指保歷加通道頂25000 長建穩健上升 45至46元收集 2022/02/04 長建穩健上升 45至46元收集 港股仍弱勢 新年盼反彈 2022/01/29 港股仍弱勢 新年盼反彈 技術分析 盈喜 港股 恒基地產（00012） 統一企業中國（00220） 中國建築興業（00830） 華潤置地（01109） 太古地產（01972） 招商蛇口（深：001979）