神華可以買 預期10厘息

國企指數虎年兩連升後昨終於下跌，後向震盪格局，宜向防守性強的高息股埋手，中國神華（01088）息率預期達10厘，加上習主席表示煤要繼續作為主體能源，有助保持煤炭需求，以及支持神華未來盈利穩定從而維持高

...