神華可以買 預期10厘息 名家專區 2022/02/09 分享： 國企指數虎年兩連升後昨終於下跌，後向震盪格局，宜向防守性強的高息股埋手，中國神華（01088）息率預期達10厘，加上習主席表示煤要繼續作為主體能源，有助保持煤炭需求，以及支持神華未來盈利穩定從而維持高 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【中美角力】港股前有疫情 後有狼虎 立春裂口宜守穩（第四版） 2022/02/08 【中美角力】港股前有疫情 後有狼虎 立春裂口宜守穩（第四版） 中字股實力談 - 同程趁低買 旅遊旺季到 2022/02/08 同程趁低買 旅遊旺季到 中字股實力談 - 【大國博弈】A股開紅沖喜 中俄美角力困港股（第四版） 2022/02/07 【大國博弈】A股開紅沖喜 中俄美角力困港股（第四版） 中字股實力談 - 國壽否極泰來 A股虎年發威 2022/02/05 國壽否極泰來 A股虎年發威 中字股實力談 - 【愈升愈有】港股虎年生威 驅瘟牛追殺熊（第三版） 2022/02/04 【愈升愈有】港股虎年生威 驅瘟牛追殺熊（第三版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股派息 煤炭股 中國神華（01088） 新能源 人民幣 板塊