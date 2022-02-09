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神華可以買 預期10厘息

名家專區 2022/02/09

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國企指數虎年兩連升後昨終於下跌，後向震盪格局，宜向防守性強的高息股埋手，中國神華（01088）息率預期達10厘，加上習主席表示煤要繼續作為主體能源，有助保持煤炭需求，以及支持神華未來盈利穩定從而維持高

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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