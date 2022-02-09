富達國際：中國今年是「福」年 名家專區 2022/02/09 分享： 當各市場開始收緊貨幣政策，中國則背道而馳，仍處於貨幣寬鬆的軌道上，這將有利股市表現。中國正處於可能已過渡監管高峰期，而目前的估值提供具吸引的進場點及機遇。 回顧2021年，從房地產至科技行業，中國內地一 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Catherine Yeung 富達國際股票投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德：中國寬鬆政策撑股市 2022/02/08 施羅德：中國寬鬆政策撑股市 渣打丁爽：中國穩增長政策發力 2022/02/04 渣打丁爽：中國穩增長政策發力 瑞銀汪濤：中國次季消費回升 2022/01/28 瑞銀汪濤：中國次季消費回升 專訪 - 滙豐劉紹文︰3板塊今年翻身 2022/01/27 滙豐劉紹文︰3板塊今年翻身 中信劉健民：流動性縮減是今年風險 2022/01/26 中信劉健民：流動性縮減是今年風險 疫情 中國 香港 通脹 股票 貨幣政策 中國市場 市盈率 MLF 中期借貸便利