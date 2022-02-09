富達國際：中國今年是「福」年

當各市場開始收緊貨幣政策，中國則背道而馳，仍處於貨幣寬鬆的軌道上，這將有利股市表現。中國正處於可能已過渡監管高峰期，而目前的估值提供具吸引的進場點及機遇。

回顧2021年，從房地產至科技行業，中國內地一

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