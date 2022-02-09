  • 16°C
香港時間 : 2022209日 (週三) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【從數據捉路】從過年數據 看內需潛力

研究報告 11:36 2022/02/09

分享：

內需，作為中國經濟三頭馬車之一，港股涉及上市公司及行業，規模龐大明星股眾多，虎年要看內需股形勢，第一波先從過年數據入手。

農曆新年過去，受疫情影響，內地第二年推行「就地過年」措施，以減少人口流動以至影響防疫。在剛公布的春節消費數據，期間多個指標顯示內地春節消費恢復乏力，提振消費仍待發力。

與2021年春節相比，內地今年倡議「就地過年」的力度明顯減弱，要求各地根據疫情風險情況作出安排。

首先在旅客出行方面，受累「就地過年」倡議的影響，出行數字仍較2019年春節同期差距甚大。旅遊方面，根據文化和旅遊部資料中心測算，2022年春節假期7天，全國國內旅遊出遊2.51億人次，按年減少2%，與2019年春節假日同期73.9%。期間，實現國內旅遊收入2891.98億元（人民幣，下同），按年減少3.9%，恢復至2019年春節假日同期的56.3%。

    點擊圖片放大

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第一、二冊《本地熱門收息股》已經登場，訂戶可按此登入第一冊第二冊，未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

【新能源車】新能源車商開年拼銷情
2022/02/08
【新能源車】新能源車商開年拼銷情
【港股策略】中金：港股短期波動不改 中綫具吸引力
2022/01/31
【港股策略】中金：港股短期波動不改 中綫具吸引力
【虎年策略】虎年多變 科技股有望鬆綁
2022/01/27
【虎年策略】虎年多變 科技股有望鬆綁
【政策支持】內地谷「數字經濟」 科網龍頭獲護航
2022/01/25
【政策支持】內地谷「數字經濟」 科網龍頭獲護航
【板塊攻略】雙碳催谷 內地核電迎千億市場
2022/01/21
【板塊攻略】雙碳催谷 內地核電迎千億市場
經濟現象 經濟數據表現 市場動向 大行報告 宏觀分析 經濟 港股 農曆新年 行業 中國

下一篇文章

【盤點券商愛股】券商钦點「金」股 全綫搜捕 （不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版