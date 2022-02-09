【從數據捉路】從過年數據 看內需潛力

內需，作為中國經濟三頭馬車之一，港股涉及上市公司及行業，規模龐大明星股眾多，虎年要看內需股形勢，第一波先從過年數據入手。

農曆新年過去，受疫情影響，內地第二年推行「就地過年」措施，以減少人口流動以至影響防疫。在剛公布的春節消費數據，期間多個指標顯示內地春節消費恢復乏力，提振消費仍待發力。

與2021年春節相比，內地今年倡議「就地過年」的力度明顯減弱，要求各地根據疫情風險情況作出安排。

首先在旅客出行方面，受累「就地過年」倡議的影響，出行數字仍較2019年春節同期差距甚大。旅遊方面，根據文化和旅遊部資料中心測算，2022年春節假期7天，全國國內旅遊出遊2.51億人次，按年減少2%，與2019年春節假日同期73.9%。期間，實現國內旅遊收入2891.98億元（人民幣，下同），按年減少3.9%，恢復至2019年春節假日同期的56.3%。

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