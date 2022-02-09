林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？

在變種病毒Omicron肆虐下，特首林鄭月娥昨日直言，現在是本港抗疫兩年來最危險的時候，今次政府推出最嚴厲的限聚措施，全力減少市面人流，以壓住疫情。官場中人認為，最重要是保住人命，保住醫療系統。

至於能

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