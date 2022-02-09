林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？ 名家專區 2022/02/09 分享： 在變種病毒Omicron肆虐下，特首林鄭月娥昨日直言，現在是本港抗疫兩年來最危險的時候，今次政府推出最嚴厲的限聚措施，全力減少市面人流，以壓住疫情。官場中人認為，最重要是保住人命，保住醫療系統。 至於能 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底 2022/02/08 中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底 有政戲 - 去商場乘車要打針？ 政府費思量 2022/02/07 去商場乘車要打針？ 政府費思量 有政戲 - CY向京表達出選特首意向 林鄭留港抗疫 2022/02/04 CY向京表達出選特首意向 林鄭留港抗疫 有政戲 - 洪門宴調查報告今出爐 徐英偉料離職 2022/01/31 洪門宴調查報告今出爐 徐英偉料離職 有政戲 - 特首選戰快有眉目 徐英偉也快定案 2022/01/28 特首選戰快有眉目 徐英偉也快定案 傅流螢 疫情 香港 疫苗 林鄭月娥 疫苗通行證