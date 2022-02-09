穩增長的超高息現金牛! 名家專區 02:30 2022/02/09 分享： 美股早一晚好淡爭持後，各地股市周二普遍呈觀望態度。中國內地股市盤中則有較大波動，一度急挫，其後回穩，上證指數收市轉跌為升，深證指數跌幅減少，近期較強勢的恒指亦曾回落四百點，收市跌二百五十點，企於二萬三 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 二三綫高息愛股紛紛補升! 2022/02/08 二三綫高息愛股紛紛補升! 投資坐標 - 虎年利是股可再創新高! 2022/02/04 虎年利是股可再創新高! 投資坐標 - 盈利勁升 股價不合理下跌! 2022/01/28 盈利勁升 股價不合理下跌! 投資坐標 - 優質冷門股 息率逾十厘! 2022/01/26 優質冷門股 息率逾十厘! 投資坐標 - 「盈利王」表明恢復派息! 2022/01/25 「盈利王」表明恢復派息! A股 神冠控股（00829） 盈健醫療（01419） 敘福樓集團（01978） 紫金礦業（02899） 中國石油股份（00857） 東方表行（00398） 港股 美股 安徽皖通（00995）