穩增長的超高息現金牛!

美股早一晚好淡爭持後，各地股市周二普遍呈觀望態度。中國內地股市盤中則有較大波動，一度急挫，其後回穩，上證指數收市轉跌為升，深證指數跌幅減少，近期較強勢的恒指亦曾回落四百點，收市跌二百五十點，企於二萬三

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