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穩增長的超高息現金牛!

名家專區 02:30 2022/02/09

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美股早一晚好淡爭持後，各地股市周二普遍呈觀望態度。中國內地股市盤中則有較大波動，一度急挫，其後回穩，上證指數收市轉跌為升，深證指數跌幅減少，近期較強勢的恒指亦曾回落四百點，收市跌二百五十點，企於二萬三

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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