【滙豐股價】滙豐續創兩年高撲60元關 技術嚴重超買散戶獲利盤湧現

美國明日公布1月CPI數據前，市場預期通脹再勢創40年新高，或迫使美聯儲加息步伐更急進。國際及本地銀行股繼續全綫造好，滙豐 （00005） 再創1%再創兩年高位，有直撲60元關疫前高位之勢。

惟匯豐踏入2022年短短1個多月，股價已累升逾兩成半，技術走勢再呈嚴重超買。滙豐今早高位已見大量散戶獲利盤湧現，短綫再上阻力或漸增。何況即使美聯儲加快加息步伐，估計最快亦要今年底或明年初，美息才會重返2019年3月緊急減息前水平，滙豐現股價已直迫疫前高位，已提前反映部份加息利好。

滙豐股價今早5連升，暫高見59.5元，升1.2%，續創2019年2月高位，距當年2月高位59.9元僅一步之遙。中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 今早同步升逾1%，同創52周新高。

今早高位計，滙豐的14天相對強弱指數（RSI）再度升越80。此技術指標高於70已屬超買，高於80可視為嚴重超買，短綫再上阻力或漸增。

另在今早高位59.5元賣出價，輪候出貨的沽盤近700個，合共沽售約200萬股，涉資約1.2億元。相信反映滙豐股價迫近疫前高位，散戶獲利盤及坐貨兩年的蟹貨鬆綁沽盤相繼出籠。

美國利率期貨顯示，美息於今年12月累加最少1.5厘的機會已升至近五成，聯邦基金利率有望最快今年底或明年初，重返2019年3月緊急減息前1.75厘水平。

美國10年債息現升上約1.96%，續創兩年高位，並率先重返疫前水平，已較去年9月低位急彈逾1.4厘。按滙豐最新公布2021年第三季季績時的利率敏感度分析，債息每上升1厘......

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