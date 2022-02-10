  • 17°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣追渣沽】6厘回報 人民幣揸得過嗎？（第三版）

研究報告 16:20 2022/02/10

分享：

2022 年 1 月中國官方外滙儲備 32216.3 億美元，環比減少約 285.4 億美元，維持 3.2萬億上方穩定水平，中國國際收支基本平衡，數據環比下行主要受估值因素影響，實際上若剔除估值因素影響，外儲環比仍表現為正增長。

1 月美元指數先跌後升，人民幣兌美元滙率 曾於1 月 26 日升至 6.32，創 2018 年 5 月份以來新高，期後受聯儲超預期鷹派及美元快速拉升影響有所走貶。內地業界預計短期美元指數繼續高位震盪，而中美利差近期快速回落已經進入 80至90BP 合意區間，對於持有人民幣資產或以人民幣收息的朋友，倘人民幣按今年持續強勢，連息及價回報有望達6厘水平。

專訪基金名家方偉昌 港股具備三大催化劑跑出 詳見：【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

該行指出，盡管美國聯儲局表達收緊政策的態度，但市場上美元流動性仍顯得頗為充裕，隔夜逆回購的規模創新高。反之，中國實行降準和「降息」等貨幣寬鬆政策，但資金面變化平穩，這顯示貨幣寬鬆程度有限，令人民幣滙率能夠逆美元指數而動。

由2021年第4季起，人民幣兑美元和美元指數出現罕見的背離，美元走強，人民幣兑美元滙率進一步升值。不過，中泰證券認為今年人民幣對美元匯率走勢有可能向美元指數靠攏，人民幣貶值壓力來自以下兩方面。

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第一、二冊《本地熱門收息股》已經登場，訂戶可按此登入第一冊第二冊，未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【滙豐點將】恒指睇兩萬八 虎年八將生威（第四版新增個股推介）
今日
【滙豐點將】恒指睇兩萬八 虎年八將生威（第四版新增個股推介）
【盤點券商掘金股】3大券商掘「金」股檢閱 （不斷更新）
今日
【盤點券商掘金股】3大券商掘「金」股檢閱 （不斷更新）
【從數據捉路】從過年數據 看內需潛力
2022/02/09
【從數據捉路】從過年數據 看內需潛力
【板塊攻略】從平衡之道 揀優質內房
今日
【板塊攻略】從平衡之道 揀優質內房

你可能感興趣

【滙豐點將】恒指睇兩萬八 虎年八將生威（第四版新增個股推介）
今日 17:22
【滙豐點將】恒指睇兩萬八 虎年八將生威（第四版新增個股推介）
【盤點券商掘金股】3大券商掘「金」股檢閱 （不斷更新）
今日 15:02
【盤點券商掘金股】3大券商掘「金」股檢閱 （不斷更新）
【從數據捉路】從過年數據 看內需潛力
14:01 2022/02/09
【從數據捉路】從過年數據 看內需潛力

最新專欄文章

【滙豐點將】恒指睇兩萬八 虎年八將生威（第四版新增個股推介）
今日
【滙豐點將】恒指睇兩萬八 虎年八將生威（第四版新增個股推介）
【重磅高息系列】三缺局面推升油價 中石油勁賺兼高息
今日
【重磅高息系列】三缺局面推升油價 中石油勁賺兼高息
【盤點券商掘金股】3大券商掘「金」股檢閱 （不斷更新）
今日
【盤點券商掘金股】3大券商掘「金」股檢閱 （不斷更新）
【高息盈喜股】6隻盈喜藍籌3隻高息 最高11厘息
今日
【高息盈喜股】6隻盈喜藍籌3隻高息 最高11厘息
【虎虎生威】電動車亮眼 揀定必勝股（附股票推介）（第二版）
今日
【虎虎生威】電動車亮眼 揀定必勝股（附股票推介）（第二版）
貨幣政策 潛在升幅 外滙儲備 加息 美元 逆回購 外滙 經濟 美國聯儲局 降準

上一篇文章

【數據拆解】從美國債息升幅有限看港股

下一篇文章

【內房股追蹤】一文盡覽名家及券商點睇內房股（最新：融創升一成 宣布調整組織架構）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版